На ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня космонавтики

На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт выставки.

С 6 по 12 апреля запланированы экскурсии «Планеты Солнечной системы», «От старта до посадки», программа «Нефть в космосе», лекции «Плывущие по порядку. Николай Фёдоров и Юрий Гагарин», «Космос в восприятии средневекового книжника» и «Искусство и представление о космосе в XX веке».

Кроме того, 9 апреля откроется международный фестиваль «Пора в космос», участниками которого станут космонавты и ветераны отрасли.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ отреставрируют монумент «Покорителям космоса».