На ВДНХ отреставрируют монумент «Покорителям космоса»

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На ВДНХ отреставрируют мемориальный комплекс «Покорителям космоса».
На ВДНХ отреставрируют монумент «Покорителям космоса»
  • globallookpress.com
  • © Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, монумент является объектом культурного наследия федерального значения.

«Специалисты проработали план его реставрации до мелочей», — сказала она.

По её словам, за два года будет проделан большой объём работы. Вместе со стелой в порядок приведут и памятник Константину Циолковскому, передаёт Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что московское бюро воплотит архитектурный облик мемориального комплекса в Севастополе.

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