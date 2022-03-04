Московское бюро воплотит архитектурный облик мемориального комплекса в Севастополе

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Правительство Севастополя объявило победителей открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941—1942 годов» на мысе Хрустальный.
Московское бюро воплотит архитектурный облик мемориального комплекса в Севастополе
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Победителем стал проект архитектурного бюро «Остоженка», сообщает ИА SevastopolMedia.

Правительство Севастополя сообщило, что 14 участников представили на конкурс 15 работ.

Максимальное количество баллов должен был набрать проект, наиболее полно отражающий особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории.

По сообщениям «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах города по реставрации памятников архитектуры в 2022 году.

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