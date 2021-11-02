В Минкультуры назвали неожиданностью увольнение Боякова из МХАТа

В Министерстве культуры России назвали неожиданностью увольнение Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТ им. Горького.

«Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТа. Мы узнали об этом из СМИ», — заявили в пресс-службе Минкультуры.

В ведомстве подчеркнули, что согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя.

«А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», — пообещали в министерстве.

Ранее стало известно, что Бояков покидает пост худрука. По словам режиссёра, заявление об увольнении ему предложил написать новый директор театра Владимир Кехман.