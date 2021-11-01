Бояков сообщил об увольнении из МХАТ имени Горького

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Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил в своём аккаунте в Facebook об увольнении из театра.
Бояков сообщил об увольнении из МХАТ имени Горького
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление», — заявил Бояков.

Он добавил, что уходит из театра, несмотря на подписанный пятилетний контракт.

Бояков добавил, что не в его правилах «устраивать оппозицию или фронду» в ситуации, когда руководство не хочет с ним работать.

В конце августа Бояков на сборе труппы рассказал, что в коллектив пришли новые актёры, и пояснил, какой будет стратегия театра в будущем сезоне.

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