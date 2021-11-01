Бояков сообщил об увольнении из МХАТ имени Горького

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил в своём аккаунте в Facebook об увольнении из театра.

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление», — заявил Бояков.

Он добавил, что уходит из театра, несмотря на подписанный пятилетний контракт.

Бояков добавил, что не в его правилах «устраивать оппозицию или фронду» в ситуации, когда руководство не хочет с ним работать.

В конце августа Бояков на сборе труппы рассказал, что в коллектив пришли новые актёры, и пояснил, какой будет стратегия театра в будущем сезоне.