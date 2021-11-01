Бояков сообщил об увольнении из МХАТ имени Горького
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«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление», — заявил Бояков.
Он добавил, что уходит из театра, несмотря на подписанный пятилетний контракт.
Бояков добавил, что не в его правилах «устраивать оппозицию или фронду» в ситуации, когда руководство не хочет с ним работать.
В конце августа Бояков на сборе труппы рассказал, что в коллектив пришли новые актёры, и пояснил, какой будет стратегия театра в будущем сезоне.