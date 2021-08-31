Эдуард Бояков рассказал, как расширится труппа МХАТа им. Горького в новом театральном сезоне

Художественный руководитель МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков на сборе труппы рассказал, что в коллектив пришли новые актёры, и пояснил, какой будет стратегия театра в будущем сезоне.

«Мы должны продолжить разговор о том, кто мы, зачем мы здесь, зачем существует театр. Мы должны искать эти слова, как бы ни было сложно. Мы должны быть на острие эстетической повестки», — заявил Бояков на встрече с актёрами театра в преддверии нового, 124-го сезона.

Сбор труппы Эдуард Бояков использовал для определения будущей стратегии театра: «Новый сезон — это будет сезон наступления. Не политического, не идеологического, не административного, а творческого». Он также представил труппе двух актёров, которые пришли в театр, — Евдокию Германову и Георгия Иобадзе.

Директор театра Олег Михайлов сообщил, что в труппу вернулись шесть актёров.

«Мы провели беседы с людьми, которые два с половиной года назад не восприняли новое руководство МХАТа и ушли в «оппозицию». Эти люди вернулись в труппу. Очень приятно, что сделан такой шаг. Что люди понимают, что мы должны быть одной семьёй, одной командой», — сказал он.

Михайлов пояснил, что президент МХАТа им. Горького Татьяна Доронина чётко определила свою позицию.

«Сейчас сложно рассчитывать на какие-то взаимоотношения. Мы идём своим путём: выпускаем спектакли, радуем зрителя. Но если Татьяна Васильевна захочет с нами общаться, мы всегда будем этому рады. Мы понимаем, что значит для МХАТа эта великая женщина, великая актриса, великий режиссёр», — добавил он.

Эдуард Бояков рассказал о предстоящих гастролях театра в Крыму, Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также о том, что ведутся переговоры с Министерством обороны России о показе спектакля «Бессмертные строки» в Сирии.

Первой премьерой МХАТа им. Горького в будущем сезоне станет спектакль «Розовое платье» по пьесе Натальи Мошиной. Постановка задумана как «пятое действие» «Трёх сестёр» Антона Чехова. Роль Натальи в постановке сыграет Ирина Линдт.

В беседе с RT актриса поделилась своим впечатлением от роли, главная философская мысль которой состоит в том, что в жизни часто всё не так, как видится на первый взгляд, и нужно время, чтобы понять, что истинно, а что ложно.

Ирина Линдт

Среди премьер наступающего сезона — музыкальный спектакль «Хлорофилия», сделанный в стиле фэнтези по мотивам романа Андрея Рубанова в постановке Эдуарда Боякова: «Фэнтези очень редки в театре по сравнению с кино. Разговор о будущем в театре не ведётся. Мы построим Москву XXII века не только на сцене, но и в зрительном зале. Население страны — 40 млн человек, и все живут в Москве».

Летом в театре прошла дискуссия «Нужен ли такой театр, как МХАТ им. М. Горького, российскому обществу?», где поднимались вопросы о соответствии репертуарной политики театра национальным целям.