Эдуард Бояков рассказал о репертуарной политике МХАТ им. Горького

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал RT, что репертуарная политика театра полностью соответствует принципам, заложенным в основу театра его основателями.

«Театр на потрясающем подъёме... Существуют силы, которые привыкли ассоциировать себя с понятиями «православие», «патриотизм», «национальная идентичность» и так далее, но они это делают с такой кислой капустой в бороде, что современный человек услышать и принять это не может. Он не хочет иметь отношение к такому патриотическому контексту... Мы делаем современный театр. Молодые и пожилые зрители одинаково интересуются тем, что сегодня происходит во МХАТ им. Горького, и это не может не вызывать зависть у старого поколения», — рассказал Бояков после заседания группы общественного контроля Общественного совета при Министерстве культуры под председательством Михаила Лермонтова.

Темой дискуссии стал вопрос «Нужен ли такой театр как МХАТ им. М. Горького российскому обществу?» и соответствие репертуарной политики театра национальным целям развития страны.

Поводом для обсуждения стали многочисленные жалобы на театр в Министерство культуры, связанные как с административно-хозяйственной деятельностью, так и с репертуарной политикой театра.

На заседании Эдуард Бояков пояснил, как он видит репертуарную политику театра.

«Мы создаём, в соответствии с заветом наших отцов-основателей, разноплановый репертуар. МХАТ с первого сезона, ему 123 года, был сложнейшим разноплановым театром. Для Станиславского и Немировича-Данченко это было чрезвычайно важно. Драматургия Чехова могла бы поспорить и с тем, что Богомолов делает. Он был суперрадикальный новатор. Мы работаем с русским культурным кодом, с современными авторами, постановочными языками и технологиями. У нас 39 спектаклей. Мы выпустили 15 премьер в прошедшем сезоне. В следующем будет приблизительно такая же цифра», — сказал он.

Худрук напомнил о спектакле «Вишнёвый сад», восстановленном в декорациях художника Серебровского.

«Мы играем спектакль в декорациях 1987 года и в современной постановке Валентина Клементьева. Это наш принцип работы с наследием. Серебровский — тихий гений. Недавно ушёл из жизни. Был главным художником МХАТа им. Горького. Мы убиваем эти декорации? Мы разрушаем наследие Дорониной или мы его сохраняем? Ответьте, пожалуйста,» — апеллировал к собравшимся худрук театра.

Также по теме «За что театру такие напасти»: как в соцсетях отреагировали на сотрудничество Бузовой с МХАТом В июне Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Она исполнит роль певицы...

В начале июня большой резонанс в СМИ вызвала последняя премьера сезона — спектакль «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина, где приглашённой актрисой была Ольга Бузова. Через несколько недель к президенту России Владимиру Путину обратилась президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина с просьбой помочь сохранить театр, который, по её мнению, нуждается в спасении и восстановлении.

Как отмечала пресс-секретарь МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина, «пьеса абсолютно безоценочная: ни плюсы, ни минусы».