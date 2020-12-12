В МХАТе им. М. Горького состоится седьмая премьера в текущем сезоне

В субботу, 12 декабря, в МХАТе им. М. Горького состоится премьера спектакля «Лавр» по одноимённой книге Евгения Водолазкина. Одну из ролей в постановке сыграет молодой актёр Павел Устинов — фигурант дела, связанного с протестными акциями в столице летом 2019 года.

«Времени нет», — заявляет автор романа «Лавр». Старославянский язык сливается в спектакле с современным русским, прошлое — с будущим, смерть — с рождением новой жизни. А лейтмотивом постановки проходит тема покаяния.

«Лавр» — первый русский религиозный роман после «Мастера и Маргариты», выдающийся текст, книга, которая останется со мной на всю жизнь. Именно о ней я подумал, когда стал размышлять о том, что можно поставить на сцене МХАТа из того, что сделать невозможно», — считает Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа им. Горького и режиссёр спектакля.

«Лавр» — масштабный мультимедийный спектакль. Сценография создана Александром Цветным. Декорации представляет собой «иконостас».

Декорации к спектаклю «Лавр».

© Пресс-служба МХАТ им. Горького

Весь спектакль звучат русские аутентичные напевы в исполнении Варвары Котовой. На сцене даже появляется настоящий волк, спасающий юного Лавра от разбойника.

В главной роли — молодой актёр и дебютант театра Евгений Кананыхин. Вместе с артистами МХАТа в постановке заняты Дмитрий Певцов, который играет рассказчика и самого Лавра, а также телеведущий Леонид Якубович в роли старца Никандра.

Калачника Прохора в спектакле играет молодой актёр Павел Устинов.

«Павел только начинает свою карьеру в МХАТе. Сейчас он ищет своё место в театре и в профессии. И мне интересно наблюдать за ним. Он проявил себя очень ответственным артистом», — сказал об Устинове худрук театра Эдуард Бояков.

Он добавил, что в конце декабря состоится премьера спектакля «Вишнёвый сад», где Павел Устинов сыграет купца Лопахина.