В МХАТе им. М. Горького состоится седьмая премьера в текущем сезоне
«Времени нет», — заявляет автор романа «Лавр». Старославянский язык сливается в спектакле с современным русским, прошлое — с будущим, смерть — с рождением новой жизни. А лейтмотивом постановки проходит тема покаяния.
«Лавр» — первый русский религиозный роман после «Мастера и Маргариты», выдающийся текст, книга, которая останется со мной на всю жизнь. Именно о ней я подумал, когда стал размышлять о том, что можно поставить на сцене МХАТа из того, что сделать невозможно», — считает Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа им. Горького и режиссёр спектакля.
«Лавр» — масштабный мультимедийный спектакль. Сценография создана Александром Цветным. Декорации представляет собой «иконостас».
- Декорации к спектаклю «Лавр».
- © Пресс-служба МХАТ им. Горького
Весь спектакль звучат русские аутентичные напевы в исполнении Варвары Котовой. На сцене даже появляется настоящий волк, спасающий юного Лавра от разбойника.
В главной роли — молодой актёр и дебютант театра Евгений Кананыхин. Вместе с артистами МХАТа в постановке заняты Дмитрий Певцов, который играет рассказчика и самого Лавра, а также телеведущий Леонид Якубович в роли старца Никандра.
Калачника Прохора в спектакле играет молодой актёр Павел Устинов.
«Павел только начинает свою карьеру в МХАТе. Сейчас он ищет своё место в театре и в профессии. И мне интересно наблюдать за ним. Он проявил себя очень ответственным артистом», — сказал об Устинове худрук театра Эдуард Бояков.
Он добавил, что в конце декабря состоится премьера спектакля «Вишнёвый сад», где Павел Устинов сыграет купца Лопахина.
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