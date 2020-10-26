«Что бы ни случилось, программа будет выходить»: телешоу «Поле чудес» — 30 лет

26 октября 1990 года на Центральном телевидении СССР вышел в эфир первый выпуск капитал-шоу «Поле чудес». Первым ведущим игры был Владислав Листьев. Спустя год в программу пришёл Леонид Якубович. И с тех пор он остаётся её бессменным ведущим. Как выбирают участников, что происходит с угощениями, которые привозят на шоу, и кому хотел бы передать привет сам телеведущий — в интервью RT с Леонидом Якубовичем.

— Леонид Аркадьевич, выросло целое поколение, для которого вы единственный и бессменный ведущий этой программы. Но первым её представил зрителю Влад Листьев. Почему на пике популярности этой программы в 1991 году он вдруг решил передать её другому человеку?

— Просто Влад был продюсер. Он открывал программы. Сначала — «Поле чудес», потом — «Тему», потом взял «Час пик». У него в планах были ещё проекты. Он создавал телевидение. Ему неинтересно было сидеть на одной программе.

РИА Новости

© Виталий Савельев

— Влад, как и многие ребята из той команды ВИДа, перед тем как стать медийной персоной, работал на Гостелерадио СССР и имел возможность смотреть западные телеканалы. Листьев оттуда принёс идею шоу?

— Насколько я знаю, идея принадлежала Анатолию Григорьевичу Лысенко. Он увидел передачу во Франции. По-моему, они там были вместе с Владом, но я сейчас уже точно не помню. И Лысенко тогда решил сделать подобную программу.

— То есть это была калька?

— Я не знаю, потому что я изначально не видел «Колесо фортуны». Я только потом посмотрел эту программу, через много лет. Поэтому мне трудно говорить, что они видели тогда.

— «Поле чудес» — старожил на нашем телевидении. Что изменилось в ней за 30 лет?

— Всё. Если вы посмотрите первый выпуск — там не было ни сектора «Приз», ни подарков игрокам, не было подарков от участников программы, не было музея. И не было объявления рекламы. Это всё я потом принес — «Рекламная пауза!».

— Как изменились игроки за это время?

— Игроки какие были, такие и остались. Регулярно приходят письма. Из них отдел писем выбирает по какой-то загадочной системе игроков. Скорее всего, ориентируясь на интересное письмо и интересно составленный кроссворд.

Когда-то я поставил задачу, которая до сих пор строго выполняется, чтобы была представлена широкая география участников.

На программе не существует ни границ, ни преференций по какому-либо признаку: ни по возрастному, ни по национальному, ни по географическому.

— Неужели по-прежнему на программу приходят бумажные письма?

— Да.

— Вы стараетесь, чтобы была представлена вся страна. Но перелёты довольно дорогие. Программа оплачивает людям проезд?

— Программа оплачивает проживание. Перелёт оплачивают те, кто помогает участникам. Обычно это администрация города или губернии. Или они находят спонсоров, которые оплачивают им проезд. Мы оплачиваем трёхдневное проживание в Москве.

— А что происходит с угощениями, которые привозят участники шоу?

— Когда-то давным-давно мы попытались самое вкусное передавать в детские сады или ясли. СЭС запретила нам это делать. Потому что непонятно, кто это делал и сколько это везли.

Так что всё, что привозится, вообще всё, и это уже не секрет, после записи выкладывается на стол для зрителей, которые приходят в студию.

Все собираются за столом, пропускают вперёд детей и празднуют. Как это обычно принято в гостях.

— В каждой программе, когда вам дарят подарки, вы говорите, что они пойдут в музей «Поля чудес». Что это за место, где оно находится и есть ли у него хранитель?

— Много лет этот музей был на ВДНХ, у нас был целый павильон. Сейчас павильона нет, и музей располагается в телецентре «Останкино». Но есть предположение, что его опять откроют на ВДНХ. Этим занимаются специальные музейные люди, которые понимают, что такое экспозиция. Это, скорее, такой музей народного творчества.

— Был ли хоть один случай, когда программе по какой-то причине пришлось выходить в прямой эфир?

— Нет. Не было ни разу.

— Приходилось ли когда-нибудь заменять гостей прямо во время записи?

— Нет. Но бывали случаи, что человек не смог приехать из-за болезни или по какой-то другой причине. Тогда приходилось его заменять на того, кто стоял ближе всего. Обычно из тех, кто мог добраться до Москвы, скажем, за сутки. Так бывало.

— А кто выбирает слова для заданий?

— Есть редакторская группа, которая составляет задания и приносит их мне за минуту до начала программы.

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Я стою в студии, мне вручают папку с заданиями, и я не знаю слов, которые в них будут, а также я не знаю, что лежит в этом пресловутом чёрном ящике.

— Сколько людей работает над программой?

— В творческой группе — около десяти человек. Из тех, кто работал ещё с Владом Листьевым, осталось два человека. Остальные работают со мной почти 30 лет. На записи программы задействовано около 30 человек, включая операторов, рабочих сцены, осветителей и так далее. Они приглашаются из другой фирмы.

— Вам когда-нибудь поступало предложение от руководства сменить ведущего?

— Нет.

— У вас не возникало желания покинуть «Останкино» и найти какое-то своё фирменное место, дом «Поля чудес», где можно было бы разместить всё, в том числе и музей?

— Это прерогатива телекомпании «ВИД». Такой вопрос поднимался и обсуждался, но по сегодняшним временам это дорогое удовольствие. Программа зарабатывает не так много денег, чтобы можно было арендовать собственное помещение.

— Как вы работали во время карантина в начале года? Как сейчас строится ваша работа в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса?

— Во-первых, я никогда так трудно не вёл программу. Это то же самое, как играть спектакль без зрителей. Просто невероятно трудно без зрителей. Но тем не менее программа выходит. Перед каждой записью проверяют температуру у меня, у группы и у тех, кто приезжает из других регионов. И дальше работаем. Нужно выходить в эфир. Зритель не должен страдать. К этой программе привыкли, и нарушать традицию не в моих правилах. Уж тем более не в моих силах.

Что бы ни случилось, но эта программа будет выходить. За 30 лет не было ни разу, чтобы я не пришёл на программу.

Хотя я был и болен, и плохо себя чувствовал. Но это никого не касается — я всё равно приходил на запись.

—В названии «Поле чудес» есть отсылка к хрестоматийному фрагменту из сказки про Буратино, где главный герой ищет возможность легко и быстро разбогатеть, а в итоге теряет всё. Это название было выбрано как сарказм?

— Это лучше спросить у того, кто присутствовал при обсуждении программы и выбирал название. Меня при этом не было. Я пришёл работать на программу ровно через год.

Запись первого юбилейного выпуска капитал-шоу «Поле чудес» со звёздами: Юрием Никулиным, Эльдаром Рязановым, Аллой Пугачёвой. Ведущий — Владислав Листьев. Октябрь 1991 года. Фото из личного архива Алексея Мурмулёва.

— И последний вопрос. Пользуясь случаем, кому бы вы хотели передать привет?

— Самому себе. В прошлое.

«Хотелось немного поозорничать»

Первый художественный руководитель шоу Алексей Мурмулёв рассказал RT, как родилось название «Поле чудес» и какой смысл в него вкладывали соавторы проекта: «Название программы мы выбрали у меня на квартире. У нас с Владом Листьевым было два-три часа мозгового штурма. Первый вариант, который нам пришёл в голову, — «Капитал». Хотелось что-то такое заграничное, слово, означающее успех, богатство, к чему многие тогда стремились в любых западных викторинах. «Капитал» — на этом названии сначала остановились, а потом показалось, что оно несколько суховатое, не столь яркое. И через какое-то время возникло «Поле чудес».

Владислав Листьев и Алексей Мурмулёв на записи первого юбилейного выпуска капитал-шоу «Поле чудес». Из личного архива Алексея Мурмулёва.

По словам Мурмулёва, «тогда это было очень смело, и казалось, что название очень дерзкое».

«Многие забывают, что 30 лет назад всё-таки это была совершенно другая страна, это был ещё Советский Союз, и абсолютно другое телевидение. Даже такое название казалось дерзким вызовом системе. Но тем не менее нам нравились оба варианта. И после некоторого размышления мы решили объединить два названия, одновременно придумав новый жанр: «Капитал-шоу «Поле чудес», — добавляет он.

По словам продюсера, никакие другие варианты даже не рассматривались.

«Это был 1990 год. Новая программа. И хотелось немного поозорничать», — отмечает он.

«Я на тот момент приехал из Австралии, где у меня была возможность поработать на австралийском телевидении, увидеть, как создаются многие из таких программ. Я предложил пять-шесть известных форматов на американском и австралийском телевидении. И «Поле чудес» мы собрали воедино из этих заимствованных идей», — вспоминает Мурмулёв.

По его словам, никто тогда не думал о покупке лицензии — рынок в Советском Союзе не воспринимался как коммерческий: «Социалистические страны, тем более СССР, никогда не покупали никакие форматы на тот момент. Это было бы невозможно и по идеологическим, и по финансовым соображениям. Если и делалось что-то классное, то это было своё, как «Что? Где? Когда?».

По словам Мурмулёва, изначально Влад Листьев предполагал, что ведущим будет Игорь Угольников.

«Но Игорь не мог. И после недельных уговоров Влад согласился вести программу сам. С моей точки зрения, он идеально подходил на эту роль: по своему имиджу, по своей уже звёздности, по характеру, умению острить. Но Влад никогда не забывал о журналистике. С самого начала он предполагал, что через какое-то время он запустит то, что ему ближе. Поэтому появились «Тема» и «Час пик». Через год ему захотелось чего-то более глубокого, что больше присуще ему», — заключает он.