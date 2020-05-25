«Меня назвали дедушкой русского YouTube»: Алексей Лысенков о программе «Сам себе режиссёр» и планах на будущее

Программа «Сам себе режиссёр» выходила в эфир 28 лет, но в конце 2019 года неожиданно для её создателей была закрыта. По сути, это был жанр видеообзора, когда любой житель России ещё до появления соцсетей и YouTube мог поделиться видеороликами со всей страной. В рамках проекта «Незабытые истории» бессменный ведущий программы Алексей Лысенков рассказал RT, как возникла идея такой передачи и кому «Сам себе режиссёр» обязан успехом, а также сообщил о своих нынешних проектах на телевидении и планах на будущее.

«О закрытии программы узнал от своих сотрудников»

В конце последнего выпуска программы «Сам себе режиссёр», который вышел в эфир 22 декабря 2019 года, её бессменный ведущий Алексей Лысенков, как обычно, предложил зрителям присылать в редакцию сюжеты для следующего шоу. А уже в январе 2020-го выложил на YouTube обращение, в котором поблагодарил зрителей и коллег за долгие годы работы над программой и сказал, что проект закрыт.

— Алексей, почему вы попрощались именно таким способом? Возможности поблагодарить зрителей и команду в телеэфире не было?

— Я не знал, что тот выпуск окажется последним. О закрытии программы стало известно позже.

— Почему канал отказался от передачи «Сам себе режиссёр»?

— Этого я не знаю. Я не вхож в тот пул ведущих, которые имеют возможность заходить в кабинеты руководителей телеканала. Изначально я узнал о закрытии программы от своих же сотрудников. Официально меня известили уже позже, после чего я и решил записать обращение к зрителям. Не знаю, почему решили закрыть программу совсем, вместо того чтобы её каким-то образом переформатировать. Мы предлагали сделать это, учитывая реалии нового времени, но нас никто не услышал.

— Но хотя бы какие-то предположения на этот счёт у вас есть?

— Может быть, телеканал принял такое решение, потому что подобные проекты появились на других каналах. Их много в интернете, и они (руководители канала. — RT) не захотели бодаться на этой поляне. Может быть, решение было принято потому, что каналу нужны свежие лица и моё лицо с седой бородой уже не вызывает такого интереса. Возможно, и не было какой-то мотивации, а просто смотрели сетку вещания и механически убирали то, что кажется ненужным. Я, можно сказать, солдат телевидения уже 35 лет и останусь им, сколько Бог даст. А куда солдат отправляют, на какой фронт — туда они и идут. В любой ситуации наша задача просто кричать: «Ура! Вперёд, за Родину!»

— Перебросить вас на другой фронт никто не предлагал?

— Нет, на ВГТРК ничего не предложили. Я сейчас работаю на телеканале «Звезда» одним из ведущих утреннего прямого эфира. Плюс делаю какие-то разовые проекты для разных федеральных телеканалов, в том числе для Первого канала. Но для «России 1» я не делаю ничего, никаких предложений мне оттуда не поступало.

— Как строились ваши трудовые отношения с ВГТРК?

— Я никогда не был штатным сотрудником канала. Программу выпускала компания «Студия 2В», она является продакшеном, который производит контент для разных телеканалов, в том числе для «России-1»: например, игру «Сто к одному», которую ведёт Александр Гуревич.

— «Студия 2В» — это частная компания?

— Это продакшен, который много лет существует на рынке. Много лет назад он отпочковался от «Видео Интернешнл». Я даже не знаю, кто сегодня является владельцем «Студии 2В». Более того, я и там номинальный сотрудник. В своё время из «Студии 2В» нас вывели за штат и попросили открыть ИП. Поэтому сегодня я просто ИП Алексей Николаевич Лысенков. Имею право производить какую-то телепродукцию. Трудовая книжка лежит у меня дома, в моём кабинете, поэтому я являюсь независимым сотрудником телевидения.

— Насколько авторским является ваше утреннее шоу на телеканале «Звезда»?

Последний выпуск

© Кадр: телеканал «Россия 1»

— Там работает целая группа авторов. Кроме того, я не один ведущий утром. У нас две бригады по три человека.Я, как человек, много лет проработавший на телевидении, могу с уверенностью сказать, что любая телевизионная программа — это коллективный продукт. Поэтому заменяются эти все винтики и гаечки очень легко. Любой узнаваемый человек из телевизора — на самом деле продукт команды.

Программа «С добрым утром», которая выходит на телеканале «Звезда», — не исключение. У нас бывают очень жаркие споры перед эфиром. Часто бывает, что наше мнение не совпадает с мнением экспертов. Но мы прежде всего даём высказаться тем, кого приглашаем. Я считаю, что телеведущий — это в первую очередь транслятор. Ведущий ток-шоу должен быть модератором, чтобы побуждать людей говорить. Можно посмотреть на мировой опыт, на ту же Опру Уинфри, например, которая редко позволяет себе высказывать своё мнение, она чаще слушает других. Так же, кстати, делает и Владимир Познер.

«Вся моя жизнь — это и есть «Сам себе режиссёр»»

— Программа «Сам себе режиссёр» выходила в эфир 28 лет. Это внушительный срок не только по меркам телевидения, но и просто человеческой жизни. Что она значила для вас лично?

— Это не просто бо́льшая часть жизни — это вся взрослая, зрелая жизнь мужчины. Я начал вести программу, когда только встал на ноги. То есть вся моя жизнь — это и есть «Сам себе режиссёр». Но не надо забывать, что это всё-таки верхушка айсберга. Много было сделано всего. Я выступал и как продюсер, и как ведущий, и как автор. Я сам офигеваю от количества программ, которые мне посчастливилось сделать в моей жизни.

Ну, конечно, «Сам себе режиссёр» — она знаковая. Она всю жизнь со мной, это часть меня, часть моей семьи. И мне, конечно, сложно смириться с её закрытием. Я не знаю, с чем это сравнить. Это как если вы любите человека много лет, живёте с ним — и вдруг оказывается, что этого человека рядом нет.

— Как появилась в программе песня, которая звучит в заставке: «Я всегда с собой беру видеокамеру...»? Она не только стала визитной карточкой программы, но и мемом.

— Её написал Родион Белецкий, один из наших авторов. Сначала, когда он принёс её, она была воспринята с «хи-хи». Но тем не менее решили её вставить в программу.

Дело в том, что до неё была другая песня, которую написал Алексей Кортнев. Она около года звучала в эфире, но не вызывала каких-то эмоций, не въедалась в мозг. А потом Родион Белецкий пришёл на одну из мозговых атак и спел эту песенку. Совершенно неказистую, странную, смешную. Мы попробовали поставить её, и она вдруг раз — и вошла в мозг зрителям. Мы, да и, видимо, сам Родион, этого не ожидали.

Действительно, песня стала мемом. И когда меня где-то на улице видят, то не кричат: «Лысенков», не кричат: «Сам себе режиссёр», а кричат: «О, я всегда с собой беру!» Это первое, чем меня встречают на улице.

— Аббревиатура программы — «ССР» — очень созвучна «СССР». И учитывая, что программа вышла буквально сразу после развала Союза, интересно, это была отсылка или просто совпадение?

— Название программы «Сам себе режиссёр» придумал Владимир Перепёлкин, замечательный автор и сценарист. Он вышел из КВН, давно отошёл от дел, но в первой половине 90-х был одним из топовых сценаристов телевизионной рекламы и телепрограмм. И название «Сам себе режиссёр» вообще никак не соотносилось ни с распадом СССР, ни с самим СССР. Это получилось случайно.

— Это шоу, по сути, опередило время, впервые представив на нашем ТВ жанр видеообзора, который сейчас стал основой контента на YouTube. Переозвучка роликов — это сейчас один из самых популярных жанров в TikTok. Кому принадлежит сама идея программы? Кто придумал озвучивать ролики?

— Идея использования домашнего видео на профессиональном телевидении принадлежит компании ABC. В Америке много лет выходила в эфир программа под названием America's Funniest Home Videos. И там тоже был конкурс, а первая премия за лучший ролик была, по-моему, $10 тыс. Собственно, они являются родоначальниками идеи использования домашнего видео на профессиональном телевидении.

Когда мы начинали, то нам катастрофически не хватало материала и мы его покупали у американцев. Потому что у нас в стране видеокамер практически не было. Были кинокамеры ещё с советских времён.

И мы перегоняли это кино на видео на Зубовском бульваре, 4. Раньше там было Агентство печати «Новости» — АПН, а сейчас находится МИА «Россия сегодня». Мы сами там базировались, и там же была аппаратная телекино, где мы восьмимиллиметровое домашнее кино перегоняли в видеоформат. А поскольку это была любительская киноплёнка, то она, естественно, была без звука. И мы придумывали какой-то свой закадровый текст.

— А где брали голоса?

— У меня театральное образование. Я сам из Киева, в Москве закончил Щукинское училище и по окончании института начал там преподавать. В частности, преподавал на курсе Юрия Михайловича Авшарова, который до этого был режиссёром моего дипломного спектакля. Многие ребята были тогда моими студентами: Эдик Радзюкевич, Саша Жигалкин, Наташа Щукина, Дима Марьянов и многие-многие другие. И когда я начал делать программу, ребята к этому времени уже закончили учиться. Я им сказал, что, братцы, я вас хорошо знаю и мне очень нужны честные мозги и талантливые люди, приходите ко мне работать в программу «Сам себе режиссёр». Кого-то мы ещё подтянули из Щукинского училища, например Мишу Палатника, который впоследствии стал одним из топовых сценаристов.

Потом кто-то спросил: а можно не только щукинских? И к нам пришёл Федя Добронравов. Безумно талантливый человек, он сразу вошёл в основную команду и стал одним из топов передачи «Сам себе режиссёр».

Мы вместе писали закадровые тексты, а потом их озвучивали. Сначала я тоже в этом участвовал, но потом понял, что они это делают гораздо лучше меня. Не было бы этих ребят — наверное, такой популярности у программы не было бы.

Мы много лет работали, но в какой-то момент они сказали, что им надо идти дальше. Я всё понимал: невозможно талантливым людям всё время находиться в тени. Талант этих артистов зрители в кадре не видели, а видели только мою рожу. Они абсолютно мирно ушли из программы и сделали всем известное юмористическое шоу «Шесть кадров».

В поисках универсального формата

— Вы не думали о том, чтобы начать делать видеообзоры на YouTube или на какой-то другой площадке? У вас ведь такой опыт!

— Может быть. Когда мы запускали программу, не то что YouTube — самого интернета не было как такового. И, конечно, мы не думали о том, что во многом опередим время. Прошли годы до того момента, когда журналисты меня назвали «дедушкой русского YouTube».

И я с гордостью ношу это звание, мне оно очень нравится, несмотря на то что к YouTube не имею никакого отношения. Хотя сейчас я пытаюсь что-то придумать в интернете, но мне не хочется делать то, что уже есть. Надо опять придумать что-то новое.

Просто и в интернете, и в эфире федеральных каналов уже есть проекты с домашним видео. Там сейчас выходит некая калька программы «Сам себе режиссёр» — начиная с «Вы очевидец», и заканчивая «Мобильными репортёрами». Сейчас мой мозг занят тем, чтобы придумать какой-то новый формат, который может оказаться интересным и на полях интернета, и в эфире телевидения, которое я бесконечно люблю и которому отдал всю жизнь.

— Вы хотите, чтобы формат был универсальным: и для YouTube, и для телевидения?

— Да. Я думаю, что только такие и выживут. Уже сейчас, мне кажется, наверх вырываются именно те, кто может существовать на обеих полянах. Те, кто существует только в телевизоре или только в интернете и даже суперпопулярен сейчас, мне кажется, со временем будут обречены. Поэтому нужно стремиться развиваться и там и там. Тем более что телевидение увеличивает популярность в интернете, и наоборот.

Для этого нужно понять, что такое формат. Потому что телевидение — это широкие полотна, крупные мазки, большой хронометраж. А интернет совсем другой. Люди не смотрят там что-то часами. Если только это не что-то очень специализированное, например лекции, кино, интервью. Поэтому надо придумывать формат, чтобы в интернете можно было посмотреть продукт короткими кусочками, а на телевидении — уже в более развёрнутом виде. Я не претендую на объективность, это только мои ощущения. Но мне кажется, в любом случае в творчестве надо искать какие-то формы, которые были бы интересным аудитории и там и там.

— А на вас кто-то выходил из продюсеров в YouTube?

— Да, на меня выходило несколько совершенно разных команд — молодых, энергичных. Я с удовольствием с ними пообщался. Вырастет из этого что-то или нет, пока не знаю. Какие-то совещания, работы, мозговые штурмы уже идут. И я нахожусь при этом в полном кайфе. Я понимаю, что могу быть интересен и для молодой аудитории тоже. Что-нибудь да получится, наверное.

«Безумно испугался эфира в несколько десятков человек в Instagram»

— Как и где переживаете период самоизоляции?

— Мне, наверное, проще, чем многим, потому что я живу в своём доме, за городом. И я могу спокойно выходить на улицу. Ну и плюс я ещё везучий, потому что продолжаю работать.

Я, конечно, сейчас гораздо больше времени, чем раньше, провожу дома. Отсёк всё неважное, всё, что не является беспрекословной необходимостью. Начал выходить в прямой эфир в интернете.

И притом что у меня большой опыт прямого эфира на федеральных телеканалах, вдруг оказалось, что я безумно испугался эфира на несколько десятков человек в Instagram. Это какая-то совсем другая ипостась и совсем другое качество существования в эфире. И если бы не история с коронавирусом, я бы до сих пор, наверное, не выходил в прямой эфир в интернете — у меня бы просто не хватало на это времени.

На моей странице в Facebook есть небольшой фрагмент, где я впервые за много лет взял в руки гитару, спел песню и выложил этот свой позор в соцсетях, чтобы повеселить людей. У меня дочери 33 года, и она написала в комментарии, что первый раз слышит, как папа поёт под гитару.

— На самоизоляции вы вместе с женой? Чем она занимается? Она актриса?

— Это третья жена была актрисой. Первая жена была экономистом, вторая — певицей, а сейчас у меня жена, можно сказать, с телевидения. Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы «Сам себе режиссёр» в личное пользование. И вот мой гримёр из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю этот делать.

— Ваша телекарьера началась с программы «Весёлые ребята». Я помню, там был один скетч, который сейчас, мне кажется, был бы очень актуален в связи с коронавирусом. Девушка хулахупом отгораживает себя от окружающих и с ним же пытается влезть в троллейбус, при этом на возмущение окружающих говорит: «Это моё личное пространство». Вы помните этот выпуск?

— Да, этот выпуск, по-моему, назывался «Я и другие Я». Вообще, программа «Весёлые ребята» очень попадает в сегодняшнее время. Философия Андрея Кнышева заключалась в том, что мы все — как бильярдные шары на столе, которые сталкиваются, сталкиваются: кто попадает в лузу, кто не попадает. Главного персонажа там играл Лёша Маслов. У него лысая голова, и он был в роли главного бильярдного шара... Я не смогу просто рассказать мысли, которые роились в гениальной голове Кнышева, когда он создавал эту программу.

— Какой ваш любимый эпизод из «Весёлых ребят»?

— «Весёлые ребята» — это мой первый опыт на телевидении. Потому мой любимый эпизод — моё первое появление в кадре в 1986 году. По сценарию я был прохожим, якобы нечаянно оказавшимся рядом с магазином «Мелодия» на Новом Арбате, который тогда был Калининским проспектом. Ко мне подходил Кнышев с вопросом: «Какая музыка вам нравится? Какая должна быть музыка?» Я говорил: «Вообще, музыка должна быть итальянской, она должна быть громкой». Он говорил: «А как вы относитесь к Баху?» Я говорил: «Ну Бах — классный автор». Я был подставой. Я был случайно увиденным прохожим, которому телекорреспондент задал вопрос, и это было моё первое появление в эфире. Я был уверен, что утром проснусь знаменитым. Но знаменитым я утром не проснулся, очень расстроился и не понял почему.