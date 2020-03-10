«Образ был основан на искренности и непосредственности»: как живёт исполнитель роли Лёни Голубкова

В 1994 году актёр Владимир Пермяков, согласно опросам, обогнал в России по популярности Аллу Пугачёву и тогдашнего президента Бориса Ельцина. Получить феноменальную известность ему удалось благодаря созданному в рекламе МММ образу Лёни Голубкова. Спустя несколько лет МММ признали банкротом, а главное лицо компании осталось не удел. Пермякова перестали снимать, он перебивался случайными заработками. Чем сейчас занимается исполнитель роли Голубкова, читайте в материале RT.

Свою главную роль Владимир Пермяков сыграл в 1994-м. Ему был тогда 41 год. Актёр из провинциального театра приехал покорять Москву. Но столица не спешила его принимать. Чтобы выжить, Пермякову приходилось браться за любую работу, так он и согласился сыграть Лёню Голубкова в рекламе МММ. Эта работа принесла ему всероссийскую известность. Однако конвертировать славу в деньги ему не удалось. Сейчас Пермякову 67 лет, он ютится в скромной квартире в Химках и продолжает выступать в местном театре. По его словам, он не жалеет, что стал заложником одной роли, ведь детская мечта стать актёром всё равно сбылась.

Пермяков родился в деревне Пермяково в Красноярском крае, затем переехал в районный центр — Канск. Он вспоминает, как уходил к реке и в одиночестве разыгрывал театральные этюды, гуляя по улицам города, читал диалоги и пел песни. Позднее некоторые соседи, увидев Владимира на сцене, признавались, что раньше считали его сумасшедшим.

«Любовь к искусству у меня была с детства. Но приходилось это скрывать, в глубинке таких увлечений не понимают. Там в моде спорт, им я тоже занимался, но то, что хочу стать артистом, долго скрывал от знакомых», — рассказывает он.

После школы Пермяков окончил театральную студию и несколько лет выступал на сцене местного театра. Актёр до сих пор вспоминает о своем дебюте в роли педагога Антона Макаренко. По его словам, спектакль получил положительные рецензии в местной прессе. Из Канска Пермяков перебрался в театр в Тобольске, а в начале 1990-х решил покорить Москву.

© Кадр: видео RT

«Я приехал как раз в 1991 году, когда был путч, нищета, голод. Работал в театре. Я платил за квартиру 300 рублей, а получал в театре 150. Чтобы выжить, я работал на трёх работах. Подметал сцену (100 рублей мне платили) и билеты распространял. И всё равно денег не хватало», — вспоминает Владимир.

Просили одеться в старое

В 1994 году актёру Владимиру Пермякову выпало сыграть роль, ставшую для него судьбоносной. Он вспоминает, что на съёмки попал случайно. Сначала приглашали другого актёра «с мужицким типажом», но его в нужный день не оказалось дома.

«Режиссёр Тамара Коршунова (режиссёр «Фитиля») мне звонит и говорит: «Володя, ты в субботу свободен? Приходи на съёмки — метро «Нагатинская», в 10 часов утра, у первого вагона. Оденься во всё старенькое». Я говорю: «Пролетария играть?» — я обычно играл героев из народа. Она говорит: «Нет, это не кино, я тебе потом расскажу», — рассказывает Владимир.

То, что речь идёт о съёмках в рекламе, от него скрывали до последнего — боялись, что откажется. Пермяков отнёсся к роли ответственно, сам предложил несколько удачных штрихов, которые помогли создать образ, впоследствии ставший известным всей стране.

«Когда я пришёл на съёмочную площадку, понял, что режиссёру нужен мужик из народа. И вот, зная русского мужика, его внутренний мир, интеллект, эмоции, вот из этих знаний я и строил образ. То есть он был основан на искренности и непосредственности», — рассказывает Пермяков.

Всенародная слава

Образ Лёни Голубкова сразу полюбился людям, актёра стали узнавать на улице.

«Стою в метро, а метрах в 20 от меня стоит мужик и мне знаки делает. Потом подходит и спрашивает, мол, купил жене сапоги? Тут я понял, что он мне кивал. Постоянно потом с такими вопросами подходили. Я сперва стеснялся, а потом привык — к хорошему быстро привыкаешь», — говорит актёр.

При этом образ вышел настолько органичным, что многие до сих пор считают Лёню Голубкова реальным человеком.

«На улице пьянь иногда подходит, по плечу хлопает: «Лёнька, братан, пошли выпьем». А я говорю: «Я не Лёня Голубков, меня зовут Владимир Пермяков, я Вова». Они спрашивают, а почему не Лёня? Я говорю: «А почему Штирлица зовут Вячеслав Тихонов?» До сих пор многие люди думают, что Лёня — это мужик с улицы, который пришёл покупать акции, а его засняли и показали по телевизору», — рассказывает Пермяков.

Слава героя рекламы росла вместе с популярностью МММ, вскоре недавний актёр провинциального театра стал одним из самых известных людей в стране.

«Я стал человеком года. Я долго не мог поверить. Беру журнал «Антенна», смотрю рейтинг популярности за 1994 год: на первом месте Лёня Голубков, Борис Ельцин на втором — на 10 баллов отстал от меня. Смотрю и не могу поверить», — вспоминает Владимир Пермяков.

Но конвертировать славу в деньги ему не удалось — зарабатывал Пермяков значительно меньше Лёни Голубкова, строившего планы покупки автомобиля, завода и домика в Париже.

«За первый ролик мне заплатили 1000 рублей. Я не помню, какой был тогда курс, это было меньше 100 долларов, по-моему. Но для меня это была хорошая сумма, учитывая, что я с хлеба на воду перебивался. Потом заключили контракт, мне платили по 200 долларов за съёмочный день, съёмки были раз в месяц. Этих денег мне на жизнь-то не хватало по большому счёту», — вспоминает актёр.

Не считаю Мавроди виноватым

Уже в конце июля 1994 года произошёл крах пирамиды, в начале августа её создателя Сергея Мавроди арестовали, а Владимир Пермяков остался без заказов. Началась кампания против МММ, и если раньше актёр везде был желанным гостем, то теперь его стали обходить стороной.

«В кино вообще перестали снимать меня после этого. Когда МММ закрыли, у меня не было денег даже на метро. Я ходил по соседям и знакомым, занимал мелочь на проезд, просто чтобы до кастинга доехать. А в газетах писали, что у Лёни Голубкова дом в Париже, дом в Лос-Анжелесе, Лондоне, по всему миру дома», — вспоминает актёр.

Сам он не считает Мавроди виноватым и отмечает, что всегда говорил о нём только хорошее.

«Провокации всякие устраивали. Мне даже один журналист позвонил, говорит: «Владимир, я вам заплачу $3000, если вы в своём интервью облажаете Мавроди». Но я сказал, что не сделаю этого. Не потому, что я снимался в рекламе МММ, а потому что не считаю Мавроди виноватым. Для него МММ — это как для меня роли, как для режиссёра поставить спектакль или снять фильм, это было каким-то творчеством. Если б я был премьером, то взял бы его к себе министром экономики», — заявил Пермяков.

© Кадр: видео RT

По мнению актёра, его карьера пошла под откос в том числе из-за происков известных актёров, которые так и не простили Пермякову феноменальной популярности.

«Актёры, коллеги многие — даже послушаешь этих мэтров, они на словах такие рубаха-парни, добрые — тут скрипели зубами. Готовы были прям в глотку мне вцепиться и порвать. Не могли никак простить мне эту популярность. Я узнал, что актёры в жизни совсем другие люди, не такие, как в телевизоре», — вспоминает Пермяков. Снимали его крайне неохотно, он перебивался случайными заработками, работал вместе с театром двойников, продолжая эксплуатировать образ Голубкова.

Мавроди в 2011 году попытался возродить МММ. В интернете появился новый ролик с Лёней Голубковым, в котором рекламировали МММ-2011. Там, в частности, появляется сын Голубкова, ставший успешным партнёром, который советует отцу новую схему. Но особого успеха продолжение саги не имело.

Это моя визитная карточка

Роль Лёни Голубкова, по словам Пермякова, не только подарила славу, но и стала клеймом, которое помешало дальнейшей карьере.

«Продюсер одна сказала: «Володя, ты так ярко сыграл Лёню Голубкова, что тебя сейчас режиссёры просто не видят в других ролях», — говорит Пермяков.

© Кадр: видео RT

Но сам он считает, что после долгого творческого простоя его ещё ждут актёрские свершения.

«Действительно, из-за этой роли меня долго не хотели никуда брать. Но в тоже время именно она сделала меня известным. Это моя визитная карточка. С этой визитной карточкой я сейчас буду двигаться дальше», — говорит он.

Владимир Пермяков попробовал себя и в роли драматурга. Недавно он закончил пьесу «Рождение», над которой работал более десяти лет. Отчасти она автобиографическая, но также, по словам автора, аллегорически рассказывает о духовном обновлении России, которая не смогла построить коммунизм, потому что делала это без бога. В скором будущем, по словам Пермякова, по ней планируют снимать фильм. Также Владимир сейчас готовит спектакль в театре «Апрель», где он, в частности, исполняет роль Луки в пьесе «Медведь» Чехова.