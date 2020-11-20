МХАТ им. М. Горького покажет премьеру спектакля «Нюрнбергский вальс»

В пятницу, 20 ноября, в МХАТе им. М. Горького состоится премьера спектакля «Нюрнбергский вальс», приуроченная к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

20 ноября 1945 года начал работу Международный военный трибунал, который осудил преступления фашистов перед человечеством. Этой дате посвящён новый спектакль МХАТа им. М. Горького «Нюрнбергский вальс».

Декорации новой постановки Московского художественного академического театра им. Горького воспроизводят интерьеры знаменитого «зала 600» Дворца юстиции Нюрнберга. Зрители становятся свидетелями исторического трибунала над нацистскими преступниками.

На пресс-показе спектакля художественный руководитель театра Эдуард Бояков подчеркнул, что дата является лишь формальным поводом: «Мы не можем не чувствовать связи тех событий с сегодняшним днём. Мы не можем не осознавать, что политический ландшафт Европы сложился под влиянием тех событий. Это, безусловно, отзывается в наших сердцах».

Параллельно историческим событиям в пьесе, написанной драматургом Александром Звягинцевым, развивается любовная история княжны Ирины Гагариной, дочери русских эмигрантов, и советского разведчика Дениса Славина. Главные роли в спектакле сыграли Елизавета Арзамасова и Анатолий Руденко.

Фото Наталии Губернаторовой.

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