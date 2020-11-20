РИА Новости запустило мультимедийный проект, посвящённый Нюрнбергскому процессу

РИА Новости запустило мультимедийный исторический проект «Нюрнберг. Начало мира», приуроченный к 75-летию судебного процесса над нацистами, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.

На портале nuremberg.media будут ежедневно публиковаться тематические материалы — на русском, немецком, французском и английском языках (при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье).

«Проект «Нюрнберг. Начало мира» не ещё один мемориал или музей, хранящий память о великом событии. Это живой разговор с аудиторией на языке новых медиа, это возможность с помощью современных информационных технологий понять, постичь, прочувствовать историческую правду процесса день за днём, с ноября 1945-го по октябрь 1946 года», — заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов призвал закрепить в законодательстве запрет на реабилитацию и пропаганду нацизма, а также вопрос увековечения памяти мирного населения СССР, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.