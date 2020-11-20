Краснов призвал закрепить в законе запрет на реабилитацию нацизма

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Генпрокурор России Игорь Краснов призвал закрепить в законодательстве запрет на реабилитацию и пропаганду нацизма, а также вопрос увековечения памяти мирного населения СССР, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.
Краснов призвал закрепить в законе запрет на реабилитацию нацизма
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления на международном форуме «Уроки Нюрнберга».

«Требуется внесение изменений в принятый ещё 25 лет назад федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», направленный на законодательное установление незыблемости принципов международного права, признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала, закрепления таких понятий, как «нацизм», «фашизм», «геноцид народов Советского Союза», — цитирует его РИА Новости.

В частности, по словам Краснова, необходимо внести в данный закон положения о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, а также об обеспечении защиты исторической правды и противодействии фальсификации фактов истории. 

«Необходимо законодательное регулирование вопросов увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул российский генпрокурор.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ударом по мировой безопасности попытки расшатать выводы Нюрнбергского процесса.

Он подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности.

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