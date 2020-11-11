Нюрнбергский процесс станет темой премьеры спектакля МХАТ им. М. Горького

В Московском художественном театре им. М. Горького 20 ноября состоится премьера спектакля «Нюрнбергский вальс», а 19 ноября начнёт работу портал мультимедийного исторического проекта РИА Новости «Нюрнберг. Начало мира».

Об этом было объявлено на пресс-конференции, которая прошла на сцене театра в декорациях, воспроизводящих обстановку «Зала 600», где в 1945 году проходил процесс над нацистскими преступниками.

На пресс-конференции присутствовали художественный руководитель театра Эдуард Бояков, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева, автор пьесы Александр Звягинцев, руководитель мультимедийного проекта РИА Новости Наталья Осипова, режиссёр Грета Шушчевичуте и актриса Лиза Арзамасова.

«За 75 лет у нас не было ни одной театральной постановки о Нюрнбергском процессе. А ведь это последнее сражение во Второй мировой войне: именно Нюрнберг закрепил то, кто был победителем», — сказал Звягинцев.

Пьеса построена на фактическом материале, который писатель изучал много лет.

Автор мультимедийного исторического проекта «Нюрнберг. Начало мира» Наталья Осипова напомнила о роли журналистов во время процесса.

«Во Дворце правосудия присутствовало более 300 журналистов. Это были «золотые перья» со всего мира. Также большое значение для суда имели журналистские свидетельства тех, кто прошёл через фронт», — подчеркнула Осипова.

В свою очередь, Бояков назвал Нюрнбергский процесс ключевой точкой в истории XX века.

«После него сложилась архитектура современной Европы», — сказал Бояков.

Как отмечается, задача, которую ставит перед собой театр, — побудить людей к переосмыслению понятий фашизма, гуманизма, геноцида, которые сильно изменились за эти годы.

«Мы на пороге страшных событий, если мы не осмыслим эти процессы», — добавил он.

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