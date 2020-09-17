МХАТ им. М. Горького открывает сезон премьерой спектакля «Красный Моцарт»

В МХАТ им. М. Горького 17 и 18 сентября покажут премьерный спектакль «Красный Моцарт». Его постановка приурочена к двум датам: 120-летию со дня рождения и 65-летию со дня смерти Исаака Дунаевского. Об этом рассказал RT художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

«Эта премьера — ещё одно возвращение МХАТ к своим истокам, к тому времени, когда музыкальные спектакли были традицией театра», — рассказал Бояков.

Он отметил, что театр изначально проектировался под такие постановки и в нём отличная акустика.

«Под первыми тремя рядами партера, литерными, прячется оркестровая яма», — пояснил Бояков.

По его словам, авторы спектакля «Красный Моцарт» — драматург Дмитрий Минчёнок, режиссёр Рената Сотириади и художник-сценограф Борис Краснов — стремились воссоздать эстетику времён советского «Голливуда» с песнями композитора Исаака Дунаевского.

Сцена из спектакля «Красный Моцарт». МХАТ им. М. Горького

Сценарист Дмитрий Минчёнок считает, что именно с Исаака Дунаевского начинается история советской богемы.

«Он был первым, кто начал вести настоящую сказочную богемную жизнь и создал легенду о невероятно успешном советском художнике-композиторе, который не зависит от власти, трагедий и драм», — сказал он.

Песни Дунаевского на сцене прозвучат в исполнении артистов театра, а также Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России под руководством заслуженного артиста России Владимира Иванова.

В спектакле заняты Сергей Шакуров, Ирина Линдт, Максим Дахненко, оперная дива Елена Терентьева, восходящая звезда театра Тимур Дружков и другие.