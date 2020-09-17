МХАТ им. М. Горького открывает сезон премьерой спектакля «Красный Моцарт»
- Сцена из спектакля «Красный Моцарт». МХАТ им. М. Горького
«Эта премьера — ещё одно возвращение МХАТ к своим истокам, к тому времени, когда музыкальные спектакли были традицией театра», — рассказал Бояков.
Он отметил, что театр изначально проектировался под такие постановки и в нём отличная акустика.
«Под первыми тремя рядами партера, литерными, прячется оркестровая яма», — пояснил Бояков.
По его словам, авторы спектакля «Красный Моцарт» — драматург Дмитрий Минчёнок, режиссёр Рената Сотириади и художник-сценограф Борис Краснов — стремились воссоздать эстетику времён советского «Голливуда» с песнями композитора Исаака Дунаевского.
- Сцена из спектакля «Красный Моцарт». МХАТ им. М. Горького
Сценарист Дмитрий Минчёнок считает, что именно с Исаака Дунаевского начинается история советской богемы.
«Он был первым, кто начал вести настоящую сказочную богемную жизнь и создал легенду о невероятно успешном советском художнике-композиторе, который не зависит от власти, трагедий и драм», — сказал он.
Песни Дунаевского на сцене прозвучат в исполнении артистов театра, а также Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России под руководством заслуженного артиста России Владимира Иванова.
В спектакле заняты Сергей Шакуров, Ирина Линдт, Максим Дахненко, оперная дива Елена Терентьева, восходящая звезда театра Тимур Дружков и другие.