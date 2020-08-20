В Театре имени Пушкина рассказали о новом сезоне

Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал о новом сезоне.

«29 августа сыграем благотворительный спектакль для врачей, борющихся с коронавирусом. Работать нам придётся в соответствии с нормами Роспотребнадзора, играть при 50-процентной заполняемости зала», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Писарева, в целом премьер будет много. Так, после «Ложных признаний» Пьера де Мариво планируется выпустить «Обычный конец света» на сцене филиала, а затем спектакль по повести Сергея Довлатова «Заповедник».

«Специально для нас Евгений Гришковец написал пьесу «Между делом», сам её поставит. Премьера зимой. Дальше в планах — работы Дмитрия Крымова и Юрия Бутусова», — добавил художественный руководитель театра.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».