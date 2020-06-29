В Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы»
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Об этом сообщает «Утро.ру».
Премьера намечена на декабрь 2020 года. Автор либретто — поэт и драматург Карен Кавалерян, автор музыки — композитор, певец, актёр, заслуженный артист России Аркадий Укупник.
Для работы над постановкой пригласили режиссёра Алину Чевик, известную по проектам в Театре оперетты.
«Идея создания этого спектакля, написанного специально для Театра армии, принадлежит народному артисту России Игорю Бутману, который стал его соавтором. Предстоит большая сложная и увлекательная работа», — заявил Укупник.
Ранее художественный руководитель и режиссёр «Театриума» Тереза Дурова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с пандемией.