В Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы»

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В Театре армии рассказали подробности о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».
В Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы»
  • ©teatrarmii.ru

Об этом сообщает «Утро.ру».

Премьера намечена на декабрь 2020 года. Автор либретто — поэт и драматург Карен Кавалерян, автор музыки — композитор, певец, актёр, заслуженный артист России Аркадий Укупник.

Для работы над постановкой пригласили режиссёра Алину Чевик, известную по проектам в Театре оперетты.

«Идея создания этого спектакля, написанного специально для Театра армии, принадлежит народному артисту России Игорю Бутману, который стал его соавтором. Предстоит большая сложная и увлекательная работа», — заявил Укупник.

Ранее художественный руководитель и режиссёр «Театриума» Тереза Дурова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с пандемией.

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