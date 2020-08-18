Премьера спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТ имени Горького 27 сентября

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Премьера детского спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТ им. М. Горького 27 сентября.
Премьера спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТ имени Горького 27 сентября
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Об этом сообщают «Дни.ру».

Речь идёт о реконструкции постановки «Сокровища Петера».

«Нам кажется важным сберечь то, что так мало сейчас осталось в театре. И поместить в новое пространство, где старое зазвучит по-новому, сохраняя при этом свою аутентичность», — заявил худрук театра Эдуард Бояков.

Со своей стороны, режиссёр Олеся Невмержицка отметила, что герои сказок всегда сложнее, чем кажутся.

«И дети к этому очень готовы. Они понимают, что у злодеев могут быть не только плохие, но и хорошие качества», — сказала она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».

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