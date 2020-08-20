Театр Ленсовета готовит фильмы-спектакли по произведениям классиков

Театр Ленсовета в Санкт-Петербурге работает над новым театрально-драматургическим проектом — фильмах-спектаклях по произведениям классиков.

Об этом сообщает НТВ.

В проект «Он. Она…» попадут восемь короткометражных работ. Их представят в соцсетях.

Автор инициативы — худрук театра, народная артистка России Лариса Луппиан.

«Наши артисты очень много снимаются в кино. Играют Петю Васю, Колю, следователей, преступников в «стрелялках» и всё прочее. И вдруг прикоснуться к такому материалу, погрузиться в такие роли, в дебри человеческой души! В кино им это вряд ли удастся, а у нас в театре — пожалуйста», — заявила она.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что премьера детского спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТ им. М. Горького 27 сентября.