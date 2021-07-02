Доронина написала письмо Путину с просьбой изгнать худрука МХАТа

Президент МХАТа имени Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

Об этом сообщает РБК.

«Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — заявила она, добавив, что «нужно срочно изгнать торгашей из театра».

По её мнению, на данный момент из театра «выгнаны» артисты, составлявшие основу репертуара, а сам репертуар «почти уничтожен».

В пресс-службе МХАТа на это ответили, что Доронина не появляется в театре и не смотрела ни одной премьеры.

«Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц в своих корыстных интересах», — отметили в театральной пресс-службе.

Ранее во МХАТе им. Горького сыграла Ольга Бузова.