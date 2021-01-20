МХАТ имени Горького представит новую трактовку пьесы «Лес» Островского

В Московском художественном академическом театре имени М. Горького 20 и 21 января состоится премьера спектакля «Лес» по пьесе Александра Островского. На этот раз классика русской литературы будет представлена на сцене современным языком.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков рассказал, что спектакль не будет похож на другие классические постановки Островского: «Выбор отличной эстетики — это тоже принцип репертуарной политики МХАТа. Мы не должны быть слишком академичными, МХАТ всегда был театром авангарда. Зрителю будет интересно посмотреть новую трактовку классической пьесы «Лес», на эту встречу классической театральной традиции и острого постановочного языка на грани буффонады».

Сцена из спектакля «Лес». Фото Наталии Губернаторовой

© Пресс-служба МХАТ им. М. Горького

Постановку осуществил режиссёр из Санкт-Петербурга Виктор Крамер. Он считает, что эта пьеса так же актуальна сегодня, как и во времена Островского, поскольку поднимает вечные темы: «Лес здесь — прежде всего образ. Вырубая лес, мы вырубаем себя, превращаем духовное в тлен. Мы сами перетираем нашу жизнь и надежды в труху, в опилки». Главный парадокс пьесы он видит в том, что «единственными, сохранившими в себе духовное начало, оказываются самые на первый взгляд падшие — два спившихся актёра Несчастливцев и Счастливцев».

Актёры Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда. Сцена из спектакля «Лес». Фото Наталии Губернаторовой

© Пресс-служба МХАТ им. М. Горького

Роли трагика Несчастливцева и комика Счастливцева исполняют заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда.

Накануне, во время пресс-показа спектакля, Крамер сказал, что пандемия внесла изменения в премьерный состав. Актриса Надежда Маркина, которая репетировала роль Гурмыжской, заболела COVID-19 и не сможет в ближайшие дни выйти на сцену. «Буквально за три дня Татьяна Поппе, замечательная актриса, совершила подвиг. Она сказала: «Да, я буду это делать». И мы решили не отменять премьеру», — поделился Крамер.