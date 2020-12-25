МХАТ им. М. Горького завершил год премьерой спектакля по пьесе Чехова «Вишнёвый сад»
- © Фото Наталии Губернаторовой. Предоставлено пресс-службой МХАТ им. М. Горького.
Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков подчеркнул во время пресс-показа премьерной постановки «Вишнёвого сада», что «это не спектакль 88-го года, а спектакль в декорациях 88-го года». Владимира Серебровского — художника, создавшего эти декорации, Бояков считает последним художником Серебряного века, несмотря на то, что творчество его пришлось на более поздний период.
«Его декорации не единственная, но главная ценность этого спектакля,» — сказал худрук МХАТа.
- Сцена из спектакля «Вишнёвый сад».
- © Фото Наталии Губернаторовой. Предоставлено пресс-службой МХАТ им. М. Горького.
Принципиальным решением для режиссёра Валентина Клементьева стал подбор актёров в соответствии с возрастом, который был у героев Чехова, в то время как традиционно в чеховских пьесах заняты примы театров, которые зачастую намного старше своих героев.
- Сцена из спектакля «Вишнёвый сад».
- © Фото Наталии Губернаторовой. Предоставлено пресс-службой МХАТ им. М. Горького.
В спектакле играет приглашённая звезда из Ленкома — Анна Большова. А в одной из главных ролей занят молодой актёр Павел Устинов. Он играет купца Ермолая Лопахина.
«Совсем молодые артисты, которые в этом сезоне влились в наш коллектив — это Павел Устинов и Эльдар Гараджаев, но уже играющие очень серьёзные роли. Павел Устинов играет роль Лопахина. Не каждому молодому артисту достаётся такая роль в первый сезон работы в Московском художественном театре».
Режиссёр постановки — Валентин Клементьев — в прошлом сам был занят в роли Лопахина.
- © Фото Наталии Губернаторовой. Предоставлено пресс-службой МХАТ им. М. Горького.
На вопрос, не был ли режиссёр особенно придирчив к дебютанту Павел Устинов ответил: «Наоборот, он давал мне вводные, базу, на которую я мог опереться и дополнять её своими придумками. Тем не менее, эта роль мне «на вырост». Она сложная. Это первая моя большая роль в таком великом театре, каким является МХАТ».
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