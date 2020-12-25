МХАТ им. М. Горького завершил год премьерой спектакля по пьесе Чехова «Вишнёвый сад»

В пятницу, 25 декабря, в Московском художественном академическом театре им. М. Горького состоится премьера спектакля «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова. Это реконструкция постановки 1988 года в декорациях известного театрального художника Владимира Серебровского.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков подчеркнул во время пресс-показа премьерной постановки «Вишнёвого сада», что «это не спектакль 88-го года, а спектакль в декорациях 88-го года». Владимира Серебровского — художника, создавшего эти декорации, Бояков считает последним художником Серебряного века, несмотря на то, что творчество его пришлось на более поздний период.

«Его декорации не единственная, но главная ценность этого спектакля,» — сказал худрук МХАТа.

Сцена из спектакля «Вишнёвый сад».

© Фото Наталии Губернаторовой. Предоставлено пресс-службой МХАТ им. М. Горького.

Принципиальным решением для режиссёра Валентина Клементьева стал подбор актёров в соответствии с возрастом, который был у героев Чехова, в то время как традиционно в чеховских пьесах заняты примы театров, которые зачастую намного старше своих героев.

Сцена из спектакля «Вишнёвый сад».

© Фото Наталии Губернаторовой. Предоставлено пресс-службой МХАТ им. М. Горького.

В спектакле играет приглашённая звезда из Ленкома — Анна Большова. А в одной из главных ролей занят молодой актёр Павел Устинов. Он играет купца Ермолая Лопахина.

«Совсем молодые артисты, которые в этом сезоне влились в наш коллектив — это Павел Устинов и Эльдар Гараджаев, но уже играющие очень серьёзные роли. Павел Устинов играет роль Лопахина. Не каждому молодому артисту достаётся такая роль в первый сезон работы в Московском художественном театре».

Режиссёр постановки — Валентин Клементьев — в прошлом сам был занят в роли Лопахина.

© Фото Наталии Губернаторовой. Предоставлено пресс-службой МХАТ им. М. Горького.

На вопрос, не был ли режиссёр особенно придирчив к дебютанту Павел Устинов ответил: «Наоборот, он давал мне вводные, базу, на которую я мог опереться и дополнять её своими придумками. Тем не менее, эта роль мне «на вырост». Она сложная. Это первая моя большая роль в таком великом театре, каким является МХАТ».