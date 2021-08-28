В Подмосковье расчистили 13 водоёмов по программе «100 прудов и озёр»
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
В частности, завершилась уборка акватории Томилинского пруда в Люберцах.
Также расчищены водоёмы в городских округах Егорьевск, Щёлково, Солнечногорск.
«Водоёмы оздоравливаются, снижается риск заморов водных биоресурсов и водоплавающих птиц», — сказал Разин.
Всего в 2021 году приведут в порядок 22 водоёма.
Ранее «Взгляд» сообщал, что волонтёры «Чистой Арктики» занимались работами по очистке побережья Енисея и Карского моря.