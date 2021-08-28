В Подмосковье расчистили 13 водоёмов по программе «100 прудов и озёр»

В Московской области расчистили 13 водоёмов по программе «100 прудов и озёр», заявил зампред правительства региона, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня». В частности, завершилась уборка акватории Томилинского пруда в Люберцах. Также расчищены водоёмы в городских округах Егорьевск, Щёлково, Солнечногорск. «Водоёмы оздоравливаются, снижается риск заморов водных биоресурсов и водоплавающих птиц», — сказал Разин. Всего в 2021 году приведут в порядок 22 водоёма. Ранее «Взгляд» сообщал, что волонтёры «Чистой Арктики» занимались работами по очистке побережья Енисея и Карского моря.