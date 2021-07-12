Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Пиар-менеджер исполнительницы МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская заявила, что певица остаётся в стабильно тяжёлом состоянии.

Также она прокомментировала заявление «подруги» певицы о том, что у исполнительницы якобы начался сепсис.

«Ни у одной подруги Марины нет доступа к врачам, это во-первых. Во-вторых, у неё очень ограниченный узкий круг уважающих её людей. Ну и как минимум эта подруга могла бы представиться. Марина по-прежнему в стабильно тяжёлом (состоянии. — RT)», — сказала Богушевская в беседе с Life.ru.

По данным сайта, ранее в СМИ появилась информация от не представившейся «подруги» МакSим о том, что у певицы «начался сепсис».

МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией.

Несколько дней спустя певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В сознание она пока не приходила.