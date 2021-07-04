Представитель МакSим опровергла сообщения о том, что певица пришла в сознание

Представитель певицы Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская опровергла сообщения о том, что певица пришла в сознание.

Как рассказала RT Богушевская, Максимова по-прежнему находится в стабильно тяжёлом состоянии, «её не выводили» из медикаментозной комы.

Ранее духовник Максимовой игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области сообщил, что «о Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания». Он заявил, что «у неё есть сознание».

Максимова попала в больницу с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

27 июня официальный представитель певицы прокомментировала RT появившиеся слухи о том, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию.