Представитель МакSим опровергла сообщения о том, что певица пришла в сознание

Короткая ссылка
Представитель певицы Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская опровергла сообщения о том, что певица пришла в сознание.
Представитель МакSим опровергла сообщения о том, что певица пришла в сознание
  • © пресс-служба певицы МакSим

Как рассказала RT Богушевская, Максимова по-прежнему находится в стабильно тяжёлом состоянии, «её не выводили» из медикаментозной комы.

Ранее духовник Максимовой игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области сообщил, что «о Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания». Он заявил, что «у неё есть сознание».

Максимова попала в больницу с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

27 июня официальный представитель певицы прокомментировала RT появившиеся слухи о том, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить