Представитель певицы МакSим прокомментировала RT данные о переводе артистки на ЭКМО

Официальный представитель певицы Марины Максимовой (МакSим) прокомментировала RT появившиеся слухи о том, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это жёлтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжёлое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то что является публичным лицом. Есть понятие «медицинская тайна», хоть это невозможно в наши дни», — сказала она.

Вместе с этим представительница певицы добавила, что любая информация, которая будет появляться в интернете, — это «либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки».

Ранее СМИ, ссылаясь на представительницу певицы, сообщали, что МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, она находится в искусственной коме.