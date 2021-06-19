РИА Новости: певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ
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«Марина на ИВЛ, в искусственной коме... Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — приводятся слова представителя артистки.
Представитель добавила, что у артистки диагностировали пневмонию с сильным поражением лёгких и низким уровнем насыщения кислорода в крови.
Также представитель артистки сообщила, что врач принял решение ввести Абросимову в искусственную кому.
В апреле певица Светлана Лобода сообщила, что сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.