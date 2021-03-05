В Москве рассказали о специальной кинопрограмме в честь 8 Марта
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Мероприятия проходят с 5 по 13 марта.
«Мы хотим познакомить зрителей с отечественным и мировым женским кинематографом, то есть с фильмами, снятыми женщинами или о женщинах. Праздничная программа рассчитана на широкую аудиторию», — заявила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.
В частности, будут показаны фильмы «Начало» с Инной Чуриковой, «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и «Карнавал» с Ириной Муравьёвой.
Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.