В Москве рассказали о специальной кинопрограмме в честь 8 Марта

В Москве рассказали о специальной кинопрограмме, посвящённой 8 Марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Мероприятия проходят с 5 по 13 марта.

«Мы хотим познакомить зрителей с отечественным и мировым женским кинематографом, то есть с фильмами, снятыми женщинами или о женщинах. Праздничная программа рассчитана на широкую аудиторию», — заявила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

В частности, будут показаны фильмы «Начало» с Инной Чуриковой, «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и «Карнавал» с Ириной Муравьёвой.

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.