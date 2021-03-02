Актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.

«Я как-то не думаю о подарках. Подожду, это будет импровизация у сына и у мужа. Для меня не сам подарок важен, важно внимание. Когда ты смотришь в глаза близких, родных людей и чувствуешь их любовь — это самый большой праздник для меня», — цитирует артистку URA.RU.

По её словам, бывает и так, что мужчины устраивают праздник для любимых не только 8 Марта, но и каждый день.

«Это самое лучшее», — считает Чурикова.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили траты россиян на одежду к 23 февраля.