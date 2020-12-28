Французская актриса Марион Котийяр поделилась воспоминаниями о роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете».

«Я до сих пор с огромным волнением вспоминаю эти события. Когда узнала, что меня пригласили на роль Эдит Пиаф, то испугалась. Страх был сумасшедшим. Сыграть легенду! Я словно жила её жизнью: всеми моими чувствами, эмоциями, походкой, жизнью владела Эдит. Я уже не была Марион Котийяр, а была только Эдит Пиаф», — цитирует актрису интернет-издание argumenti.ru.

По словам Котийяр, она постоянно слушала песни Пиаф, просматривала хронику с её участием, читала книги о ней.

Как добавила актриса, она неплохо поёт, но для репетиций им дали только три месяца, и голос Пиаф невозможно имитировать.

Ранее режиссёр Клим Шипенко в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что комедия «Холоп» стала самым популярным среди пользователей Google из России фильмом в 2020 году.