Марион Котийяр поделилась воспоминаниями о роли Эдит Пиаф

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Французская актриса Марион Котийяр поделилась воспоминаниями о роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете».
Марион Котийяр поделилась воспоминаниями о роли Эдит Пиаф
  • Reuters

«Я до сих пор с огромным волнением вспоминаю эти события. Когда узнала, что меня пригласили на роль Эдит Пиаф, то испугалась. Страх был сумасшедшим. Сыграть легенду! Я словно жила её жизнью: всеми моими чувствами, эмоциями, походкой, жизнью владела Эдит. Я уже не была Марион Котийяр, а была только Эдит Пиаф», — цитирует актрису интернет-издание argumenti.ru.

По словам Котийяр, она постоянно слушала песни Пиаф, просматривала хронику с её участием, читала книги о ней.

Как добавила актриса, она неплохо поёт, но для репетиций им дали только три месяца, и голос Пиаф невозможно имитировать.

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