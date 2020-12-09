Клим Шипенко оценил лидерство «Холопа» в рейтинге популярных фильмов

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Режиссёр Клим Шипенко прокомментировал сообщение о том, что комедия «Холоп» стала самым популярным среди пользователей Google из России фильмом в 2020 году.
Клим Шипенко оценил лидерство «Холопа» в рейтинге популярных фильмов
  • Кадр из фильма «Холоп» / © kinopoisk.ru

«Сложно объяснить народную любовь. Думаю, что нельзя назвать что-то одно. Бывает такое, что много факторов сходятся в одном фильме. Думаю, что «Холоп» — как раз такой случай, когда сочетание юмора, сюжета, актёрского состава, хорошей погоды, мест живописных, создало уникальный мир, в который люди с удовольствием погружаются вновь и вновь», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, это значит, что есть связь с аудиторией, и он очень благодарен за такое внимание.

Шипенко также рассказал, какой фильм понравился ему в 2020 году больше всего.

«Так мало фильмов выходило, ведь всё переносилось из-за пандемии. Я огромное удовольствие получил от ленты «Глубже!» Михаила Сегала. Новогодние картины я пока не видел», — сообщил он.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».

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