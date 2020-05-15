Акция «Ночь музеев» пройдёт на Сахалине в онлайн-режиме

Акция «Ночь музеев» пройдёт в Сахалинской области 16 мая в онлайн-режиме.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Запланированы виртуальные экскурсии, викторины, мастер-классы, интерактивные программы, творческие занятия, лекции.

«Наши музеи, как всегда, подготовили обширную культурную программу. В «Ночь музеев» они приятно удивят посетителей не только новизной мероприятий, но и уникальной интерактивной составляющей», — заявила министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.

Также стало известно, что тематические мероприятия подготовили и в культурных учреждениях Ульяновской области. Акция посвящена 75-летию Победы, передаёт mosaica.ru.

Среди участников — Ульяновский областной художественный музей, Музей Ульяновского театра кукол и Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова.

Ранее в Удмуртии рассказали о Музейной неделе и «Ночи музеев».