Акция «Ночь музеев» пройдёт на Сахалине в онлайн-режиме
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.
Запланированы виртуальные экскурсии, викторины, мастер-классы, интерактивные программы, творческие занятия, лекции.
«Наши музеи, как всегда, подготовили обширную культурную программу. В «Ночь музеев» они приятно удивят посетителей не только новизной мероприятий, но и уникальной интерактивной составляющей», — заявила министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.
Также стало известно, что тематические мероприятия подготовили и в культурных учреждениях Ульяновской области. Акция посвящена 75-летию Победы, передаёт mosaica.ru.
Среди участников — Ульяновский областной художественный музей, Музей Ульяновского театра кукол и Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова.
Ранее в Удмуртии рассказали о Музейной неделе и «Ночи музеев».