В Удмуртии рассказали о Музейной неделе и «Ночи музеев»

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Акции «Музейная неделя» и «Ночь музеев» в Удмуртии впервые проходят в онлайн-формате.
В Удмуртии рассказали о Музейной неделе и «Ночи музеев»
  • © Ижевск / wikipedia.org

Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Удмуртской Республики, мероприятия проводятся в соцсетях и на сайтах учреждений.

Отмечается, что Музейная неделя проходит с 12 по 15 мая, а «Ночь музеев» состоится 16 и 18 мая.

Для посетителей подготовят марафон экскурсий, театрализованные представления, интерактивные программы, батл графических художников и дизайнеров.

Кроме того, 18 мая пройдёт акция «У музея — юбилей», в рамках которой музеи — юбиляры 2020 года расскажут интересные факты из их истории.

Мероприятия приурочены к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что акция «Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт 16 мая онлайн.

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