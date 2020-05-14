«Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт онлайн

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Акция «Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт 16 мая онлайн.
«Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт онлайн
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру».

Государственные и муниципальные музеи и библиотеки посвятят мероприятия 75-летию Победы.

В частности, сотрудники Краснодарского музея имени Коваленко проведут мастер-класс по созданию цветочной композиции в технике печатной графики, лекцию «Символы Победы в произведениях изобразительного искусства».

В Краснодарском краевом выставочном зале актёры театра «Тмин» представят отрывки из поэмы «Василий Тёркин» и выступят с литературно-музыкальными композициями.

Новороссийский исторический музей-заповедник покажет виртуальную выставку «Черноморский флот в боях за Родину — символ беззаветного служения Отчизне».

Ранее портал Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее».

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