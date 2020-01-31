Франк Тилье оценил утверждение о качестве детективного жанра

Писатель Франк Тилье прокомментировал предубеждение о детективах и триллерах, которые многие критики считают второразрядной литературой.

В беседе с газетой «Известия» он подчеркнул, что это такая же литература, как и любая другая.

«Раньше их действительно покупали на вокзалах перед тем, как сесть в поезд, читали в дороге, а потом тут же забывали. Сегодня многое изменилось. Интриги усложняются, сюжеты становятся всё более серьёзными. Они не только развлекают, но и ставят важные вопросы. Триллеры пока не выдвигают на главные литературные премии, но среди них есть замечательные вещи», — отметил писатель.

По его словам, сегодня французы читают больше детективов, чем традиционных романов.

Тилье добавил, что использует свои романы для того, чтобы читатели задавались вопросами о мире, в котором живут.

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