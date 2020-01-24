Гузель Яхина оценила режиссёрскую версию экранизации своей книги
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- РИА Новости
Как уточняют «Известия», выход картины на широкие экраны запланирован на 2020 год.
«Режиссерская версия мне очень понравилась. Получилось самостоятельное творческое произведение, а не формальная экранизация», — призналась Яхина.
Она добавила, что изначально опасалась идеи снять сериал по её книге, однако режиссёр Егор Анашкин произвел на неё впечатление вдумчивого и глубокого художника.
Писательница назвала картину блистательной, подчеркнув, что в ней виден авторский замысел.
Она также отметила великолепные актёрские работы и необычную анимацию, которая проходит через весь фильм.
Ранее Дина Рубина оценила возможность написания нового многотомника.