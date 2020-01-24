Гузель Яхина оценила режиссёрскую версию экранизации своей книги

Писательница Гузель Яхина прокомментировала режиссёрскую версию экранизации своей книги «Зулейха открывает глаза».

Как уточняют «Известия», выход картины на широкие экраны запланирован на 2020 год.

«Режиссерская версия мне очень понравилась. Получилось самостоятельное творческое произведение, а не формальная экранизация», — призналась Яхина.

Она добавила, что изначально опасалась идеи снять сериал по её книге, однако режиссёр Егор Анашкин произвел на неё впечатление вдумчивого и глубокого художника.

Писательница назвала картину блистательной, подчеркнув, что в ней виден авторский замысел.

Она также отметила великолепные актёрские работы и необычную анимацию, которая проходит через весь фильм.

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