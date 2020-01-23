Дина Рубина оценила возможность написания нового многотомника

Писательница Дина Рубина прокомментировала возможность написания новой многотомной книги.

В беседе с газетой «Известия» она призналась, что вряд ли сможет снова написать произведение, сопоставимое по объёму с «Наполеоновым обозом».

«Это у меня второй такой опыт после «Русской канарейки». Не знаю, хватит ли у меня душевных сил и лет творческой жизни, чтобы возвести ещё когда-нибудь подобное сооружение», — пояснила Рубина.

При этом, по её словам, автор не всегда сразу чувствует масштабы будущей книги.

Писательница отметила, что обычно пишет финал повествования в самом начале, но впоследствии может обнаружиться множество новых дорог, которые ещё предстоит пройти персонажам.

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