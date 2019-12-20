Лесничества Ленобласти заявили о готовности бесплатно выдавать ёлки к Новому году

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Лесничества Ленобласти готовы бесплатно выдавать ёлки к Новому году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Рослесхоза.
Лесничества Ленобласти заявили о готовности бесплатно выдавать ёлки к Новому году
  • РИА Новости

«В Ленинградской области вплоть до 10 января можно получить одну ель бесплатно — с гражданами заключается соответствующий договор купли-продажи с нулевой ставкой», — пояснили в ведомстве.

На одного человека полагается одно дерево не выше трёх метров.

Как рассказали в региональном правительстве, для получения необходимы документы, удостоверяющие личность.

«Деревья предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки, — по линейными объектам или обочинам дорог», — уточняется в сообщении.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.

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