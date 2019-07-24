Кроссовки Nike продали на аукционе в США за рекордные $437,5 тысяч

Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе Sotheby's за $437,5 тыс., это новый мировой рекорд для пары кроссовок.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление аукционного дома.

A rare pair of Nike's "Moon Shoe" has broken the world auction record for a pair of sneakers, according to Sotheby's https://t.co/0gJYXEqREh — CNN Business (@CNNBusiness) July 24, 2019

Кроссовки Moon Shoe были созданы соучредителем Nike Биллом Бауэрманом для бегунов во время летних Олимпийских игр 1972 года (Мюнхен), всего были созданы 12 таких пар​​​.

Изначальная цена кроссовок была определена в $160 тыс.

Ранее сообщалось, что аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic.