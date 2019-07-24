Кроссовки Nike продали на аукционе в США за рекордные $437,5 тысяч
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление аукционного дома.
A rare pair of Nike's "Moon Shoe" has broken the world auction record for a pair of sneakers, according to Sotheby's https://t.co/0gJYXEqREh— CNN Business (@CNNBusiness) July 24, 2019
Кроссовки Moon Shoe были созданы соучредителем Nike Биллом Бауэрманом для бегунов во время летних Олимпийских игр 1972 года (Мюнхен), всего были созданы 12 таких пар.
Изначальная цена кроссовок была определена в $160 тыс.
Ранее сообщалось, что аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic.