Кроссовки Nike продали на аукционе в США за рекордные $437,5 тысяч

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Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе Sotheby's за $437,5 тыс., это новый мировой рекорд для пары кроссовок.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление аукционного дома.

Кроссовки Moon Shoe были созданы соучредителем Nike Биллом Бауэрманом для бегунов во время летних Олимпийских игр 1972 года (Мюнхен), всего были созданы 12 таких пар​​​.

Изначальная цена кроссовок была определена в $160 тыс. 

Ранее сообщалось, что аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic.

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