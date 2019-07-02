Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Короткая ссылка
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.

«Тёмно-синяя толстовка из хлопка и полиэстера… В хорошем состоянии с учётом изнашивания от использования», — уточняет The Sun.

Предполагается, что торги начнутся с отметки £4 тыс. (более 318 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что один из старейших в мире аукционных домов Sotheby's продадут миллиардеру Патрику Драи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить