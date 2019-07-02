Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.

«Тёмно-синяя толстовка из хлопка и полиэстера… В хорошем состоянии с учётом изнашивания от использования», — уточняет The Sun.

Предполагается, что торги начнутся с отметки £4 тыс. (более 318 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что один из старейших в мире аукционных домов Sotheby's продадут миллиардеру Патрику Драи.