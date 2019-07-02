Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
«Тёмно-синяя толстовка из хлопка и полиэстера… В хорошем состоянии с учётом изнашивания от использования», — уточняет The Sun.
RR in The Sun: Diana's gym sweatshirt https://t.co/ZjkIpdsdaA@thesun#diana#princessdiana#royal#rrauction— RR Auction (@RRAuction) 1 июля 2019 г.
Предполагается, что торги начнутся с отметки £4 тыс. (более 318 тыс. рублей).
Ранее стало известно, что один из старейших в мире аукционных домов Sotheby's продадут миллиардеру Патрику Драи.