Аукционный дом Sotheby's продадут

Короткая ссылка
Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby's продадут миллиардеру Патрику Драи.
Аукционный дом Sotheby's продадут
  • Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Sotheby's сегодня объявляет, что подписал обязывающее соглашение о слиянии с BidFair USA — компанией, которая полностью принадлежит бизнесмену в области СМИ и телекоммуникаций, а также коллекционеру искусства Патрику Драи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка компании составила $3,7 млрд.

Акционеры компании получат по $57 долларов за акцию в рамках сделки.

Sotheby's был основан в 1744 году в Лондоне книготорговцем Сэмюэлем Бейкером. В настоящее время аукционный дом имеет около 80 представительств в 40 странах мира.

Ранее сообщалось, что картина французского импрессиониста Клода Моне «Стога» была продана на аукционе Sotheby's за $110 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить