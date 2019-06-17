Аукционный дом Sotheby's продадут

Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby's продадут миллиардеру Патрику Драи.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Sotheby's сегодня объявляет, что подписал обязывающее соглашение о слиянии с BidFair USA — компанией, которая полностью принадлежит бизнесмену в области СМИ и телекоммуникаций, а также коллекционеру искусства Патрику Драи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка компании составила $3,7 млрд.

Акционеры компании получат по $57 долларов за акцию в рамках сделки.

Sotheby's был основан в 1744 году в Лондоне книготорговцем Сэмюэлем Бейкером. В настоящее время аукционный дом имеет около 80 представительств в 40 странах мира.

Ранее сообщалось, что картина французского импрессиониста Клода Моне «Стога» была продана на аукционе Sotheby's за $110 млн.