Глава Роскомнадзора прокомментировал сообщения о проблемах Viber
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«Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещённых ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещённой информации за сутки», — цитирует РИА Новости Жарова.
18 мая Viber заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.
Ранее Жаров объяснил, почему популярный в России мессенджер Viber не был добавлен в реестр ведомства. По его словам, Роскомнадзор вносит в реестр те распространители информации, которые ему «отправляют органы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью».
Представитель Viber в разговоре с RT рассказала о перспективах работы в России.