Глава Роскомнадзора прокомментировал сообщения о проблемах Viber

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что проблемы мессенджера Viber не связаны с действиями ведомства.

«Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещённых ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещённой информации за сутки», — цитирует РИА Новости Жарова.

18 мая Viber заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.

Ранее Жаров объяснил, почему популярный в России мессенджер Viber не был добавлен в реестр ведомства. По его словам, Роскомнадзор вносит в реестр те распространители информации, которые ему «отправляют органы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью».

Представитель Viber в разговоре с RT рассказала о перспективах работы в России.