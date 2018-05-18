Глава Роскомнадзора прокомментировал сообщения о проблемах Viber

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что проблемы мессенджера Viber не связаны с действиями ведомства.
Глава Роскомнадзора прокомментировал сообщения о проблемах Viber
  • globallookpress.com
  • © Armin Durgut/ZUMAPRESS.com

«Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещённых ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещённой информации за сутки», — цитирует РИА Новости Жарова.

18 мая Viber заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.

Ранее Жаров объяснил, почему популярный в России мессенджер Viber не был добавлен в реестр ведомства. По его словам, Роскомнадзор вносит в реестр те распространители информации, которые ему «отправляют органы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью».

Представитель Viber в разговоре с RT рассказала о перспективах работы в России.

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