Глава Минкомсвязи прокомментировал возможность применения мер в отношении Viber

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал возможность применения действий в отношении мессенджера Viber, аналогичных действиям в отношении Telegram.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов (как исполнение приказа о предоставлении ключей шифрования) — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — цитирует РИА Новости Никифорова.

12 апреля руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT, почему популярный в России мессенджер Viber не был добавлен в реестр ведомства.