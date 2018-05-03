Глава Минкомсвязи прокомментировал возможность применения мер в отношении Viber
- globallookpress.com
- © Schaube/face to face
«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов (как исполнение приказа о предоставлении ключей шифрования) — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — цитирует РИА Новости Никифорова.
12 апреля руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT, почему популярный в России мессенджер Viber не был добавлен в реестр ведомства.