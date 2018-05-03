Интернет-омбудсмен оценил возможную блокировку Viber в России

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с kp.ru оценил возможную блокировку мессенджера Viber в России.

По словам эксперта, с точки зрения безопасности граждан нужно не просить ключи шифрования у мессенджеров или других сервисов, а обязывать сервисы шифровать переписку в обязательном порядке.

Как пояснил Мариничев, после введения обязательного шифрования можно требовать от мессенджеров следить за возможными утечками информации или личных данных россиян.

«Система шифрования в современном информационном мире — это просто обязательное условие, которое должно быть практически у любого сервиса, который предоставляет какие-то возможности коммуникации или передачи пользовательской информации», — отметил он.

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал возможность применения к Viber действий, аналогичных тем, которые были применены к Telegram.