В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Юрия Яковлева
В Москве запланированы бесплатные показы фильмов с участием актёра Юрия Яковлева, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Увидеть их можно с 25 по 27 апреля в кинотеатрах «Москино».
Акция приурочена к 90-летию со дня рождения артиста. В программу вошли ленты «Кин-дза-дза!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Лёгкая жизнь», «Левша» и другие.
Ранее НСН сообщала об увеличении числа площадок на Московском международном кинофестивале.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube