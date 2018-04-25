В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Юрия Яковлева

В Москве запланированы бесплатные показы фильмов с участием актёра Юрия Яковлева, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Увидеть их можно с 25 по 27 апреля в кинотеатрах «Москино». Акция приурочена к 90-летию со дня рождения артиста. В программу вошли ленты «Кин-дза-дза!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Лёгкая жизнь», «Левша» и другие. Ранее НСН сообщала об увеличении числа площадок на Московском международном кинофестивале.