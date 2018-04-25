В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Юрия Яковлева

Короткая ссылка
В Москве запланированы бесплатные показы фильмов с участием актёра Юрия Яковлева, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Увидеть их можно с 25 по 27 апреля в кинотеатрах «Москино».

Акция приурочена к 90-летию со дня рождения артиста. В программу вошли ленты «Кин-дза-дза!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Лёгкая жизнь», «Левша» и другие.

Ранее НСН сообщала об увеличении числа площадок на Московском международном кинофестивале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных