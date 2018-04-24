Пользователи из России сообщают о новых сбоях в работе Google и его сервисов

Пользователи в России сообщают об очередных сбоях в работе Google и его сервисов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отслеживающий отключения интернет-ресурсов портал downdetector.

Отмечается, что большинство людей говорят о проблемах с работой сайта Google (63%), остальные жалуются на сбои при входе на ресурс.

Уточняется, что у ряда пользователей нет возможности работать со всеми сервисами корпорации, при этом некоторые отдельно указывают только почту.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, поскольку компания позволяет Telegram использовать их, чтобы обходить блокировку.