Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google
- Reuters
«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что в связи с этим в реестр запрещённой информации внесены ряд IP-адресов компании, которые, по данным ведомства, «используются Telegram для осуществления деятельности» в России.
В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 22 апреля 2018 г.
Ранее появилась информация, что в России произошёл сбой в работе поисковой системы Google.
19 апреля сообщалось, что компания Google решила закрыть доступ к технологии, которая позволяет обходить блокировки.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT о процессе блокировки мессенджера на территории России.
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