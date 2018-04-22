Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

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RT
Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, поскольку компания позволяет Telegram использовать их, чтобы обходить блокировку. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google
  • Reuters

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что в связи с этим в реестр запрещённой информации внесены ряд IP-адресов компании, которые, по данным ведомства, «используются Telegram для осуществления деятельности» в России.

Ранее появилась информация, что в России произошёл сбой в работе поисковой системы Google. 

19 апреля сообщалось, что компания Google решила закрыть доступ к технологии, которая позволяет обходить блокировки. 

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT о процессе блокировки мессенджера на территории России.

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