Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, поскольку компания позволяет Telegram использовать их, чтобы обходить блокировку. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что в связи с этим в реестр запрещённой информации внесены ряд IP-адресов компании, которые, по данным ведомства, «используются Telegram для осуществления деятельности» в России.

В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 22 апреля 2018 г.

Ранее появилась информация, что в России произошёл сбой в работе поисковой системы Google.

19 апреля сообщалось, что компания Google решила закрыть доступ к технологии, которая позволяет обходить блокировки.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT о процессе блокировки мессенджера на территории России.