СМИ: Google закрыла доступ к системе для обхода блокировок через свои сети

Компания Google закрыла доступ к технологии Domain Fronting, позволявшей обходить блокировки сайтов.

Как сообщает The Verge, это произошло в результате изменения в сетевой архитектуре сервиса.

По словам представителя корпорации, данную технологию никогда специально не поддерживали, она существовала лишь из-за особенностей программного обеспечения.

«Теперь, однако, она не работает, и планов её поддерживать нет», — отметил он.

По данным издания, ряд правозащитников уже призвали компанию пересмотреть данный шаг.

Ранее глава Роскомнадзора рассказал о блокировке используемых Telegram IP-адресов.