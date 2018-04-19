СМИ: Google закрыла доступ к системе для обхода блокировок через свои сети

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Компания Google закрыла доступ к технологии Domain Fronting, позволявшей обходить блокировки сайтов.

Как сообщает The Verge, это произошло в результате изменения в сетевой архитектуре сервиса.

По словам представителя корпорации, данную технологию никогда специально не поддерживали, она существовала лишь из-за особенностей программного обеспечения.

«Теперь, однако, она не работает, и планов её поддерживать нет», — отметил он.

По данным издания, ряд правозащитников уже призвали компанию пересмотреть данный шаг.

Ранее глава Роскомнадзора рассказал о блокировке используемых Telegram IP-адресов.

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