СМИ: Google закрыла доступ к системе для обхода блокировок через свои сети
Как сообщает The Verge, это произошло в результате изменения в сетевой архитектуре сервиса.
По словам представителя корпорации, данную технологию никогда специально не поддерживали, она существовала лишь из-за особенностей программного обеспечения.
«Теперь, однако, она не работает, и планов её поддерживать нет», — отметил он.
По данным издания, ряд правозащитников уже призвали компанию пересмотреть данный шаг.
Ранее глава Роскомнадзора рассказал о блокировке используемых Telegram IP-адресов.