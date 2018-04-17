«Борьба идёт не с мессенджерами»: глава Роскомнадзора рассказал о блокировке используемых Telegram IP-адресов

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Анна Федотова
Никаких социально значимых ресурсов на IP-адресах, заблокированных Роскомнадзором в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram, нет. Об этом в интервью RT рассказал глава ведомства Александр Жаров. По его словам, открыта горячая линия, где можно пожаловаться и получить комментарий о блокировке того или иного ресурса. Жаров также отметил, что федеральная служба не ведёт борьбу с мессенджерами, а исполняет решение суда.
«Борьба идёт не с мессенджерами»: глава Роскомнадзора рассказал о блокировке используемых Telegram IP-адресов
  • РИА Новости

Можете ли вы назвать примерное количество IP-серверов, которые Роскомнадзор заблокировал в связи с запретом Telegram на территории России?

— В настоящее время в единый реестр запрещённой информации выгружено 18 подсетей. Все подсети принадлежат компаниям Amazon и Google. И та и другая компании в настоящее время проинформированы о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, которые выгружены на блокировку.

— Расскажите, как это работает: как вы определяете сервер, который нужно блокировать, сколько времени проходит с момента принятия решения до блокировки?

— Мы ожидаем, что в связи с разницей во времени между Российской Федерацией и Калифорнией мы юридически значимый ответ получим завтра. В то же время я должен сказать, что все подсети, прежде чем поступить на выгрузку, разбираются нашими специалистами. И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится.

— Получали ли вы жалобы от компаний в связи с блокировкой их IP-серверов?

— Учитывая мелкие ресурсы, которые принадлежат нашим гражданам, под блокировку они попасть могут. Мы открыли горячую линию, на которую будем ждать поступления не фейковой информации, а реальных новостей. Оперативно будем с этим разбираться. Но в настоящее время всё то количество информации о том, что мы заблокировали «Дикси», какие-то платёжные системы, банки, игры, не соответствует действительности. Мы будем, соответственно, об этом уведомлять посредством нашей горячей линии.

  • Александр Жаров
  • РИА Новости

— Как вы можете прокомментировать способ пуш-уведомлений, которые использует Telegram со вчерашнего дня для обхода блокировки?

— Мы в курсе этой технологии, IP-адреса её идентифицированы. В настоящее время мы разрабатываем техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок.

— Будет ли способствовать блокировка Telegram обеспечению информационной безопасности, притом что существует масса других мессенджеров?

— В данном случае борьба идёт не с мессенджерами, а исполняется решение суда. Я вам напомню, что по закону об организации распространения информации сначала ФСБ выиграла два суда, и это было связано с тем, что ФСБ оперативно доказала, что именно мессенджер Telegram использовался в ходе подготовки террористических атак, а также для общения террористов во время этих атак в Российской Федерации и за её пределами. Соответственно, это не касается других мессенджеров.

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